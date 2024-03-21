Тут не діє принцип "гірше чи краще", оскільки кожна людина має свої вподобання. Ключове – вибрати саме ту країну, яка відповідатиме очікуванням та уявленням про комфортне життя. Отож, розглянемо популярні країни, які обирають для еміграції.
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Так, освітня онлайн-платформа Preply склала топ найкращих країн для переїзду.
Десятка найкращих вийшла такою:
- Швеція,
- Канада,
- Данія,
- Нідерланди,
- Австралія,
- Німеччина,
- Нова Зеландія,
- Бельгія,
- Велика Британія,
- Японія.
До слова, Польща – на 15-му рядку. Трохи нижче – на 18-й – Туреччина.
Для підготовки рейтингу фахівці проаналізували дані US News & World Report та Numbeo, а також опитали близько 17 000 експатів з усього світу. Фокусувалися на якості та вартості життя, доступності житла та ринку праці, дружелюбності та безпеки, системах освіти та охорони здоров'я.
Швеція визнана найкращою країною для переїзду / Фото Unsplash
Назвали Сім нових чудес світу
У 2024 році людству представили Сім нових чудес світу. Локації обрали за кількістю відвідувачів та кількістю переглядів матеріалів у Вікіпедії.
Щороку Сім нових чудес світу відвідують мільйони туристів з різних континентів. Вочевидь, після публікації топу кількість відвідувачів зросте ще більше.