Формуляр для подачи заявки теперь доступен на украинском языке. Узнайте подробнее, какие условия подачи заявки на выплату средств.

Читайте также Еще одна страна продлила временную защиту для беженцев из Украины

Экстренная неотложная помощь: детали

Эта финансовая поддержка предоставляется только раз и предназначена для преодоления внезапных ситуаций, когда существует непосредственная опасность потери жилья.

Заявление на получение экстренной выплаты можно подать в местном отделении "правительства труда" по месту жительства или онлайн через идентификацию гражданина, предоставленную, например, банковским ID.

Обратите внимание! Хотя формуляр создан на украинском языке основная информация должна быть заполнена на чешском языке.

Важно, что помощь не выплачивается сразу, когда лицо подает заявку, сначала идет проверка и только впоследствии выплата средств.

Экстренная помощь не предназначена для покрытия регулярных предполагаемых расходов, а только для преодоления внезапных ситуаций, связанных с угрозой потери жилья. Чтобы получить эту помощь, лицо должно подать заявление и представить необходимые документы, в частности, выписки о доходах как в Чехии, так и в Украине.

После подачи заявления проводится проверка и оценка ситуации и выплата экстренной помощи может быть осуществлена, если лицо уже исчерпало гуманитарную помощь или считается уязвимым.

Украинцы в Чехии могут получить экстренную выплату для преодоления чрезвычайных ситуаций и избегания потери жилья / Фото Unsplash

При этом размер выплаты не является регулируемым и зависит от личной ситуации каждого человека.

Заметим, Чехия приняла решительные меры по улучшению условий проживания для украинских беженцев вдвое, увеличив выплаты на жилье с начала 2024 года. Также есть другие изменения, которые следует учесть украинцам в этой стране – детали по ссылке. Новые правила касаются как тех, кто решил оставаться в Чехии, так и тех, кто планирует в ближайшее время вернуться домой.