Так, Празька агенція з розвитку туризму Prague City Tourism (PCT) з нагоди 65-річчя з дня свого заснування підготувала пільгову плату за екскурсії в розмірі 65 крон. Саме стільки доведеться заплатити відвідувачам за вхід у Староміську ратушу й інші визначні пам'ятки. Святкування розпочнуться 11 лютого.

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Як проходитиме святкування ювілею PCT

Пільговий вхід у найголовніші вежі Праги, тематичні історичні поїздки в трамваї №42, ретро-прогулянки, спеціальні сувеніри і виставка – це лише мала частина того, на що чекає на жителів та гостей столиці Чехії.

Святкові екскурсії розпочнуться в лютому, коли організація запропонує вхід усім охочим до всіх празьких веж лише за 65 крон. Учасники зможуть відвідати сім головних міських пам'яток, а також дзеркальний лабіринт на Петршині:

Malostranská mostecká věž

Staroměstská mostecká věž

Svatomikulášská městská zvonice

Věž Staroměstské radnice

Novomlýnská vodárenská věž

Petřínská rozhledna

Prašná brána

Zrcadlové bludiště na Petříně

До слова, зазвичай вартість вхідного квитка в одну із веж Праги становить 150 крон.