Так, Пражское агентство по развитию туризма Prague City Tourism (PCT) по случаю 65-летия со дня своего основания подготовило льготную плату за экскурсии в размере 65 крон. Именно столько придется заплатить посетителям за вход в Староместскую ратушу и другие достопримечательности. Празднования начнутся 11 февраля.

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Как пройдет празднование юбилея PCT

Льготный вход в самые главные башни Праги, тематические исторические поездки в трамвае №42, ретро-прогулки, специальные сувениры и выставка – это лишь малая часть того, чего ждет жителей и гостей столицы Чехии.

Праздничные экскурсии начнутся в феврале, когда организация предложит вход всем желающим ко всем пражским башням всего за 65 крон. Участники смогут посетить семь главных городских достопримечательностей, а также зеркальный лабиринт на Петршине:

Malostranská mostecká věž

Staroměstská mostecká věž

Svatomikulášská městská zvonice

Věž Staroměstské radnice

Novomlýnská vodárenská věž

Petřínská rozhledna

Prašná brána

Zrcadlové bludiště na Petříně

Кстати, обычно стоимость входного билета в одну из башен Праги составляет 150 крон.