Оксана, Олена та Яра мешкали у домівці Пенн-Барвелл у містечку Істлі (Гемпшир) упродовж 1,5 роки. А тоді британка ухвалила дуже важливе рішення й взяла кредит, щоб придбати новий будинок. Тепер Оксана орендує його у Пенн-Барвелл.

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Українка Оксана переїхала до Великої Британії з Київської області у 2022 році, щоб врятувати доньок. Її чоловік вступив до лав ЗСУ, аби захищати Україну зі зброєю в руках.

Жінка розповідає, що лише коли отримала ключі від нового помешкання, відчула, що може перестати тікати.

Це чудово, у мене було відчуття, що я бігла, бігла, бігла і нарешті зупинилася. Я просто розслабляюся і дозволяю їм (дочкам) робити, що хочуть, і здійснювати свої мрії. Я намагаюся працювати якомога більше, намагаюся брати більше годин і намагаюся бути корисною,

– ділиться Оксана.



Оксана з доньками / ВВС

Пенн-Барвелл пишається своїм вчинком

Пенн-Барвелл – жінка з великим серцем. Вона зізнається, що пишається своїм вчинком й не розуміє, як інакше можна було б.

"Річ не у тім, що нам було занадто тісно, ми сварилися чи щось таке, абсолютно ні, але я розуміла, що їм потрібен власний дім. Мабуть, це здалося мені очевидним, бо їм більше не було де взяти житло в оренду, і я подумала, що якщо я можу щось зробити, то я маю це зробити – я могла, тож я зробила", – розповідає британка.

Пенн-Барвел зауважує, що зовсім не є багатою жінкою. Вона отримує пенсію від Британської національної служби охорони здоров'я. Однак жінка радіє, що змогла зробити щось корисне.

Оксана зауважує, що Пенн-Барвел вже стала членом їхньої сім'ї. Літню британку з ніжністю називають "бабусею".