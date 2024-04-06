У Великій Британії Наталія та Агнія знайшли прихисток у графстві Вілтшир. Історія почалася, коли Наталія відчула гострий зубний біль. Спершу жінка звернулася по допомогу до місцевих стоматологів. Водночас ціна на їхні послуги вражає.

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Видалення зуба коштувало б 14 тисяч гривень, а лікування кореневих каналів – приблизно 39 тисяч гривень.

Наталя була шокована, коли почула ціну. Вона сказала: "Мені доведеться летіти додому в Україну, щоб лікуватися",

– мовиться у повідомленні.

Тоді жінка вирішила повертатися в Україну, аби піти до стоматолога у рідному Дніпрі. Наталія дуже хвилювалася, водночас біль ставав все сильнішим. Зрештою, Наталія придбала квитки до Польщі, а звідти автобусом приїхала до Львова. Далі Наталія потягом вирушила до Дніпра. Так жінка подолала 3 тисячі кілометрів.

Зуб вдалося врятувати. Окрім того, навіть з дорогою та всіма процедурами це обійшлося набагато дешевше, аніж якби Наталія скористалася послугами стоматолога у Великій Британії. Жінка зауважує: "лікування в Україні дуже дешеве з погляду англійців, але для місцевих воно не вважається таким".