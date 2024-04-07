Оксана, Елена и Яра жили в доме Пенн-Барвелл в городке Истли (Хэмпшир) в течение 1,5 года. А тогда британка приняла очень важное решение и взяла кредит, чтобы приобрести новый дом. Теперь Оксана арендует его в Пенн-Барвелл.

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Украинка Оксана переехала в Великобританию из Киевской области в 2022 году, чтобы спасти дочерей. Ее муж вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину с оружием в руках.

Женщина рассказывает, что только когда получила ключи от нового дома, почувствовала, что может перестать убегать.

Это прекрасно, у меня было ощущение, что я бежала, бежала, бежала и наконец остановилась. Я просто расслабляюсь и позволяю им (дочерям) делать, что хотят, и осуществлять свои мечты. Я стараюсь работать как можно больше, стараюсь брать больше часов и стараюсь быть полезной,

– делится Оксана.



Оксана с дочерьми / ВВС

Пенн-Барвелл гордится своим поступком

Пенн-Барвелл – женщина с большим сердцем. Она признается, что гордится своим поступком и не понимает, как иначе можно было бы.

"Дело не в том, что нам было слишком тесно, мы ссорились или что-то такое, абсолютно нет, но я понимала, что им нужен собственный дом. Видимо, это показалось мне очевидным, потому что им больше негде было взять жилье в аренду, и я подумала, что если я могу что-то сделать, то я должна это сделать – я могла, поэтому я сделала", – рассказывает британка.

Пенн-Барвел замечает, что вовсе не является богатой женщиной. Она получает пенсию от Британской национальной службы здравоохранения. Однако женщина радуется, что смогла сделать что-то полезное.

Оксана замечает, что Пенн-Барвел уже стала членом их семьи. Пожилую британку с нежностью называют "бабушкой".