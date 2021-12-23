Про це свідчать результати нещодавніх досліджень. Одна третина людей, які критикували вакцинацію, вже отримали принаймні одну порцію вакцини.

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Детальніше про дослідження

Вчені з Варшавського медичного університету, Варшавського університету та дослідницької агенції ARC Opinia i Rynek взялися з'ясувати, хто і чому виступає проти щеплень від коронавірусу. Перше опитування вони здійснили у 2020 році. Тоді участь у дослідження взяли близько тисячі респондентів. Через рік роботу провели повторно. Результати показали, що багато раніше скептично налаштованих людей змінили свою думку.

Отже, 27% тих, хто у 2020 році був антивакцинатором, вже отримав першу дозу вакцини. Ще 6% колишніх противників щеплень планують вакцинуватися найближчим часом.

Кардинальні зміни також спостерігаються серед учасників опитування, які минулого року сумнівалися у тому, чи варто їм вакцинуватися. Понад половина таких людей (57%) отримали перше щеплення проти COVID-19, а ще 16% мають намір відвідати пункт вакцинації найближчим часом.

Також 9% тих, хто раніше хотів щепитися, передумали це робити.

Цікаво, що вакцинуватися жителі Польщі здебільшого вирішували не через тиск карантинних обмежень, а з турботою про здоров'я та безпеку. Другим стимулом було бажання мандрувати, адже з COVID-сертифікатом вибір подорожей значно більший.

Коронавірус в Польщі