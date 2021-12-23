Об этом свидетельствуют результаты недавних исследований. Одна треть людей, критиковавших вакцинацию, уже получила по крайней мере одну порцию вакцины.

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Подробнее об исследовании

Ученые из Варшавского медицинского университета , Варшавского университета и исследовательского агентства ARC Opinia i Rynek принялись выяснить, кто и почему выступает против прививок от коронавируса. Первый опрос они провели в 2020 году. Тогда в исследовании приняли участие около тысячи респондентов. Через год работу провели повторно. Результаты показали, что многие ранее скептически настроенные люди изменили свое мнение.

Итак, 27% тех, кто в 2020 году являлся антивакцинатором, уже получил первую дозу вакцины. Еще 6% бывших противников прививок планируют вакцинироваться в ближайшее время.

Кардинальные изменения также наблюдаются среди участников опроса, которые в прошлом году сомневались, стоит ли им вакцинироваться. Более половины таких людей ( 57% ) получили первую прививку против COVID-19, а еще 16% намерены посетить пункт вакцинации в ближайшее время.

Также 9% тех, кто раньше хотел прививаться, передумали это делать.

Интересно, что вакцинироваться жители Польши в основном решали не из-за давления карантинных ограничений, а с заботой о здоровье и безопасности. Вторым стимулом было желание путешествовать, ведь с COVID-сертификатом выбор путешествий гораздо больше.

Коронавирус в Польше