Друге життя для меблів та нові методи оплати: які зміни з'явилися у магазинах Польщі
Джерело:Yavp.pl
У листопаді 2021 року одразу декілька популярних мереж магазинів у Польщі повідомили про зміни та нововведення. Частина з них вже працювала, але на рівні кількох магазинів.
Усі зміни покликані покращити життя людей, а подекуди навіть змінити звичну модель купівлі речей.
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Carrefour
Компанія Carrefour у Польщі налагодила співпрацю з популярним китайським сервісом AliExpress. Це означає, що посилки з онлайн-майданчика можна бути отримати в магазинах цієї мережі. Для цього у Carrefour встановлять спеціальні червоні поштомати.
Перший з них вже з'явився в магазині Carrefour у Варшаві на вулиці Światowida. Згодом забрати замовлення з AliExpress можна буде й в інших магазинах мережі по всій Польщі.
Aldi
У магазинах цього дисконту з'явилися нові методи оплати за товари. Тепер розрахуватися за покупки можна буде не тільки готівкою чи банківською карткою, а й картами Sodexo та купонами. Загалом цей сервіс пропонує:
- подарункові та бонусні картки,
- купони на продукти.
У майбутньому в магазинах мережі Aldi обіцяють проводити спеціальні акції, скористатися якими зможуть тільки ті клієнти, які розплачуватимуться за покупки картами або купонами Sodexo.
H&M
А от клієнти H&M оплатити товар протягом 30 днів після купівлі. Із серпня 2021 року такою опцією могли користуватися тільки ті, хто купував в онлайн-магазині. На сьогодні функція "Оплата через 30 днів" вже доступна в 178 стаціонарних магазинах цієї мережі в Польщі.
У польських магазинах H&M можна оплатити товар через 30 днів / Фото Unsplash
ІКЕА
Мережа IKEA з 22 листопада запровадила в усіх своїх магазинах у Польщі послугу викупу вживаних меблів "Дай та отримай".
Які умови
Вживані меблі IKEA, віком не більше 5 років, можна буде повернути в магазин і перепродати в відділі обслуговування клієнтів.
- Щоб скористатися послугою, потрібно відвідати сайт www.IKEA.pl/oddajizyskaj для оцінки меблів.
- Для цього доведеться відповісти на кілька запитань про їхній тип та стан.
- Потім меблі треба буде доставити в магазин IKEA, де у відділі обслуговування клієнтів їх перевірять на відповідність раніше поданій пропозиції.
За кожен зданий предмет клієнт отримає бонусну карту, якою можна буде розплатитися за наступні покупки в магазині та на сайті IKEA. Здані таким чином меблі потраплять у відділ вживаних товарів, де їх можна буде придбати за зниженою ціною. Таким чином вони отримають друге життя в нових руках.