Все изменения призваны улучшить жизнь людей, а иногда даже изменить привычную модель покупки вещей.

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Carrefour

Компания Carrefour в Польше наладила сотрудничество с популярным китайским сервисом AliExpress. Это означает, что посылки с онлайн-площадки можно получить в магазинах этой сети. Для этого в Carrefour установят специальные красные почтоматы.

Первый из них уже появился в магазине Carrefour в Варшаве по улице Światowida. Со временем забрать заказы с AliExpress можно будет и в других магазинах сети по всей Польше.

Aldi

В магазинах этого дисконта появились новые методы оплаты за товары. Теперь рассчитаться за покупки можно будет не только наличными или банковской картой, но и картами Sodexo и купонами. В целом этот сервис предлагает:

подарочные и бонусные карты,

купоны на продукты.

В будущем в магазинах сети Aldi обещают проводить специальные акции. Ими смогут воспользоваться только те клиенты, которые будут расплачиваться за покупки картами или купонами Sodexo.

H&M

А вот клиенты H&M смогут оплатить товар в течение 30 дней после покупки. С августа 2021 такой опцией могли пользоваться только те, кто покупал в онлайн-магазине. На сегодняшний день функция "Оплата через 30 дней" уже доступна в 178 стационарных магазинах этой сети в Польше.



В польских магазинах H&M можно оплатить товар через 30 дней / Фото Unsplash

IKEA

Сеть IKEA с 22 ноября ввела во всех своих магазинах в Польше услугу выкупа подержанной мебели "Дай и получи".

Какие условия

Подержанную мебель IKEA в возрасте не более 5 лет можно будет вернуть в магазин и перепродать в отделе обслуживания клиентов.

Чтобы воспользоваться услугой, посетите сайт www.IKEA.pl/oddajizyskaj для оценки мебели.

Для этого придется ответить на несколько вопросов об их типе и состоянии.

Затем мебель нужно будет доставить в магазин IKEA, где в отделе обслуживания клиентов ее проверят на соответствие ранее представленному предложению.

За каждый сданный предмет клиент получит бонусную карту, которой можно будет расплатиться за покупки в магазине и на сайте IKEA. Сданная таким образом мебель попадет в отдел подержанных товаров, где ее можно будет приобрести по сниженной цене. Таким образом, они получат вторую жизнь в новых руках.