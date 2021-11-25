Усі зміни покликані покращити життя людей, а подекуди навіть змінити звичну модель купівлі речей.

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Carrefour

Компанія Carrefour у Польщі налагодила співпрацю з популярним китайським сервісом AliExpress. Це означає, що посилки з онлайн-майданчика можна бути отримати в магазинах цієї мережі. Для цього у Carrefour встановлять спеціальні червоні поштомати.

Перший з них вже з'явився в магазині Carrefour у Варшаві на вулиці Światowida. Згодом забрати замовлення з AliExpress можна буде й в інших магазинах мережі по всій Польщі.

Aldi

У магазинах цього дисконту з'явилися нові методи оплати за товари. Тепер розрахуватися за покупки можна буде не тільки готівкою чи банківською карткою, а й картами Sodexo та купонами. Загалом цей сервіс пропонує:

подарункові та бонусні картки,

купони на продукти.

У майбутньому в магазинах мережі Aldi обіцяють проводити спеціальні акції, скористатися якими зможуть тільки ті клієнти, які розплачуватимуться за покупки картами або купонами Sodexo.

H&M

А от клієнти H&M оплатити товар протягом 30 днів після купівлі. Із серпня 2021 року такою опцією могли користуватися тільки ті, хто купував в онлайн-магазині. На сьогодні функція "Оплата через 30 днів" вже доступна в 178 стаціонарних магазинах цієї мережі в Польщі.



У польських магазинах H&M можна оплатити товар через 30 днів / Фото Unsplash

ІКЕА

Мережа IKEA з 22 листопада запровадила в усіх своїх магазинах у Польщі послугу викупу вживаних меблів "Дай та отримай".

Які умови

Вживані меблі IKEA, віком не більше 5 років, можна буде повернути в магазин і перепродати в відділі обслуговування клієнтів.

Щоб скористатися послугою, потрібно відвідати сайт www.IKEA.pl/oddajizyskaj для оцінки меблів.

Для цього доведеться відповісти на кілька запитань про їхній тип та стан.

Потім меблі треба буде доставити в магазин IKEA, де у відділі обслуговування клієнтів їх перевірять на відповідність раніше поданій пропозиції.

За кожен зданий предмет клієнт отримає бонусну карту, якою можна буде розплатитися за наступні покупки в магазині та на сайті IKEA. Здані таким чином меблі потраплять у відділ вживаних товарів, де їх можна буде придбати за зниженою ціною. Таким чином вони отримають друге життя в нових руках.