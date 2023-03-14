Це нововведення не тільки сприймається як крок вперед у напрямку гендерної рівності в столиці Німеччини, але й є симптомом любові Німеччини до Freikoerperkultur – що буквально перекладається як "культура вільного тіла" – яка існує з 19 століття.

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Жінки можуть відвідувати топлес басейн

Влада Берліна прийняла це нововведення після того, як у грудні 2022 року плавчиня заявила, що їй не дозволили відвідувати один із міських басейнів топлес. Жінка подала скаргу до офісу міського омбудсмена в Департаменті юстиції, різноманітності та боротьби з дискримінацією Сенату.

Влада погодилася, що жінка була жертвою дискримінації, і цього тижня заявила, що всім відвідувачам берлінських басейнів, включаючи жінок і тих, хто вважає себе небінарними, дозволяється ходити топлес.

Це сталося після схожого інциденту в берлінському аквапарку влітку 2021 року. Француженка Габріель Лебретон вимагала від міста фінансової компенсації після того, як охоронці наказали їй покинути приміщення, коли вона відмовилася прикрити груди.

Під час інциденту вона була зі своїм п'ятирічним сином. Коментуючи те, чому вона вважає, що це гендерна дискримінація, жінка сказала сказала: "я навчаю цього свого сина – немає такої різниці. І для чоловіків, і для жінок груди є вторинною статевою ознакою, але чоловіки мають право вільно знімати одяг, коли спекотно, а жінки – ні".

Уряд землі Берлін підтвердив цей крок у пресреліз в четвер, 9 березня. Голова офісу омбудсмена Доріс Лібшер привітала цей крок як крок вперед для гендерної рівності в місті.

Що відомо про рух Freikoerperkultur

Замість того, щоб сексуалізувати оголене людське тіло, рух наголошує на користі для здоров’я спільної оголеності просто неба під час занять спортом або перебування на природі.

Більшість людей знають, що німці набагато спокійніше ставляться до оголення, ніж британці чи американці. Головний контраст у ставленні до оголеного тіла в Німеччині порівняно з Великою Британією та Америкою полягає в тому, що голих людей у ​​Німеччині не тримають окремо від інших. Натомість оголеність просто сприймається як інший спосіб існування,

– розповів професор соціальної психології Лондонського університету Голдсмітс Кеон Вест.

Німецька пристрасть до оголеного тіла бере свій початок в акціях охорони здоров’я кінця 19 століття. Перша в країні організація FKK була заснована в 1898 році, і концепція швидко поширилася по країні.

Культурний рух залишається популярним у сучасній Німеччині. Сьогодні близько 600 000 німців зареєстровано в більш ніж 300 приватних нудистських клубах або клубах FKK і ще в 14 афілійованих клубах в Австрії.