Это нововведение не только воспринимается как шаг вперед в направлении гендерного равенства в столице Германии, но и является симптомом любви Германии к Freikoerperkultur – буквально переводимой как "культура свободного тела" – существующей с 19 века.

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Женщины могут посещать топлес бассейн

Власти Берлина приняли это нововведение после того, как в декабре 2022 года пловчина заявила, что ей не разрешили посещать один из городских бассейнов топлес. Женщина подала жалобу в офис городского омбудсмена в Департаменте юстиции, разнообразии и борьбе с дискриминацией Сената.

Власти согласились, что женщина была жертвой дискриминации, и на этой неделе заявили, что всем посетителям берлинских бассейнов, включая женщин и тех, кто считает себя небинарными, разрешается ходить топлес.

Это произошло после схожего инцидента в берлинском аквапарке летом 2021 года. Француженка Габриэль Лебретон требовала от города финансовой компенсации после того, как охранники приказали ей покинуть помещение, когда она отказалась прикрыть грудь.

Во время инцидента она была со своим пятилетним отпрыском. Комментируя то, почему она считает, что это гендерная дискриминация, женщина сказала: "Я учу этого своего сына – нет такой разницы. И для мужчин, и для женщин грудь является вторичной половой признаком, но мужчины имеют право свободно снимать одежду, когда жарко , а женщины – нет».

Правительство земли Берлин подтвердило этот шаг в пресрелизе в четверг, 9 марта. Глава офиса омбудсмена Дорис Либшер поздравила этот шаг как шаг вперед для гендерного равенства в городе.

Что известно о движении Freikoerperkultur

Вместо того чтобы сексуализировать обнаженное человеческое тело, движение подчеркивает пользу для здоровья общей обнаженности под открытым небом во время занятий спортом или пребывания на природе.

Большинство людей знают, что немцы гораздо спокойнее относятся к обнажению, чем британцы или американцы. Главный контраст по отношению к обнаженному телу в Германии по сравнению с Великобританией и Америкой состоит в том, что голых людей в Германии не держат отдельно от других. Зато обнаженность просто воспринимается как другой способ существования,

– рассказал профессор социальной психологии Лондонского университета Голдсмитс Кеон Вест.

Немецкая страсть к обнаженному телу берет свое начало в акциях здравоохранения конца 19 века. Первая в стране организация FKK была основана в 1898 году и концепция быстро распространилась по стране.

Культурное движение остается популярным в современной Германии. Сегодня около 600 тысяч немцев зарегистрировано в более чем 300 частных нудистских клубах или клубах FKK и еще в 14 аффилированных клубах в Австрии.