Впрочем, если вы являетесь беженцем, который получает социальные выплаты, и приняли решение уехать из Польши, то должны знать, что в некоторых случаях придется вернуть деньги с процентами. Рассказываем, в каких именно.

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Возвращение социальных выплат в Польше

Так, если вы оформили временную защиту в Польше и получаете выплаты, но решили уехать из страны – обязательно сообщите об этом Управлению социального страхования (ZUS). В противном случае вас могут обязать вернуть финансовую помощь, но уже с процентами.

Заметим: социальная помощь, предоставляемая Польшей украинским беженцам: программа 500+ для детей, социальные выплаты для взрослых, бесплатная медицина и детский сад.

В то же время, помощь беженцам выплачивается только в том случае, если они находятся в Польше. Граждане Украины, которые планируют выезжать за пределы страны более чем на 30 дней, должны сообщить об этом в ZUS и отказаться от получения льгот, в том числе 500+.

Предупреждаю, у нас есть возможность узнать, уехал ли определенный человек из нашей страны. Если иностранец получает от нас деньги и не сообщает о своем выезде из Польши, ему придется вернуть деньги с процентами,

– подчеркнула региональная представительница ZUS Ивона Ковальская-Матис.

Она добавила, что ZUS имеет доступ к разным государственным реестрам. При этом, в случае необходимости, они смогут использовать специальный реестр украинцев, который ведет пограничная служба.

Куда и как сообщить о выезде

Украинцы, получающие польскую денежную помощь, перед выездом могут сообщить об этом ZUS через платформу электронных услуг (PUE) учреждения социального страхования. Нужно всего лишь выбрать форму POG и заполнить ее.

Следует отметить, что это касается как возвращающихся в Украину, так и тех, кто намерен переехать в другую страну.

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