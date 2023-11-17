Доведеться платити на всіх авіарейсах: країна ЄС планує запровадити "зелений податок"
Джерело:The Washington Post
Влада Данії анонсувала "зелений податок" для авіапасажирів. У такий спосіб хочуть профінансувати перехід на екологічні джерела енергії для внутрішніх авіаперельотів.
Платити такий податок доведеться на всіх рейсах. Розповідаємо, який розмір плати буде встановлено і коли рішення набуде чинності.
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Данія планує запровадити "зелений податок"
Половина надходжень від "зеленого податку" буде використана для підтримки переходу на 100% екологічне паливо до 2030 року. Інша частина доходу підтримає підвищення пенсій для громадян похилого віку.
Польоти негативно впливають на клімат, тому нам потрібно оснастити наш польотний сектор зеленими крилами,
— сказав міністр клімату Данії Ларс Аагаард.
Водночас співзасновниця мережі Stay Grounded Магдалена Хьювізер сказала, що ця пропозиція є чимось більшим, ніж зеленою технологією, яка зрештою сприятиме зростанню галузі.
Вона каже, що податок надто малий для зменшення попиту. І, на її думку, в Данії достатньо залізничного сполучення, щоб заборонити всі внутрішні рейси.
Які будуть розміри податку?
Ціна податку відрізнятиметься залежно від довжини маршруту:
- на внутрішніх він становитиме близько 9 доларів,
- на середніх – 35 доларів,
- на далекомагістральних – 56 доларів.
Ця ініціатива – ще одна спроба країни зменшити кількість викидів від авіагалузі. Реалізовувати проєкт розпочнуть із 2025-го.
Данія планує запровадити "зелений податок" / Фото UnSplash
Інші країни також вживають заходів
Цей крок уряду Данії відповідає подібній політиці в інших країнах Європи, яка спрямована на обмеження негативних кліматичних наслідків авіаперельотів.
Так, на початку цього року уряд Нідерландів втричі підвищив податок на пасажирські перевезення, намагаючись скоротити викиди вуглецю.
А раніше Франція стала першою країною у світі, яка законодавчо заборонила будь-які внутрішні короткомагістральні рейси між місцями, де існує альтернатива легким потягом і де поїздка займає менш як 2,5 години.