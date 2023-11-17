16-го листопада у країні відбувся національний вступний іспит. Його складали понад 504 тисячі абітурієнтів. Щорічний тест є вирішальним кроком для вступу в університет і подальшого кар'єрного шляху. Він визначає багато аспектів життя і майбутнього молоді, тому влада Кореї підлаштовує роботу економіки, щоб нічого не завадило скласти цей тест.

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Дуже важливий день для корейців

Цей іспит у державі вважається дуже важливим. Він є ключем до підвищення соціального статусу і навіть перспектив майбутнього шлюбу. У Південній Кореї висока конкуренція в освіті й вона сильно тисне на учнів. Тому в державі зростає ризик самогубств через депресію у підлітків.

Під час тесту з англійської мови, щоб контролювати шум, на час аудіювання заборонили зліт і посадку всіх літаків на 35 хвилин. Це тривало з 13:05 до 13:40. У цей час усі літаки, які були в повітрі, крім тих, які використовують в аварійних ситуаціях, були змушені залишатися на висоті 3 кілометри або вище, щоб не шуміти. Під час проведення аудіювання змінили розклад понад 90 авіарейсів.

Великі підприємства та державні установи в цей день почали працювати з 10:00 або пізніше. Так намагалися зменшити затори на дорогах, щоб всі майбутні студенти прибули на іспит вчасно. Тест розпочався о 08:40. І навіть фондовий ринок Південної Кореї теж відкрився з запізненням на годину.

Національний тест у Південній Кореї / Фото Yonhap News

Латвія може зробити обов'язковим навчання для українських дітей

Багато українських дітей, які зараз перебувають за кордоном, не відвідують місцеві школи, а навчаються дистанційно за українською програмою.

Ця проблема особливо актуальна для половини українських біженців у Латвії. Влада розглядає можливість впровадження обов'язкового навчання для дітей у місцевих школах. За останніми даними, в Латвії зареєстровано 9 335 українських школярів. Понад половина батьків обрали для них дистанційну освіту в українських школах.

Інтеграція українських дітей в латвійську освітню систему стала актуальною, оскільки частина з них залишається поза шкільною програмою. Це суттєво впливає на їх соціалізацію та психологічний стан.

В уряді занепокоєні цією проблемою і розглядають можливість внесення в закон обов'язкового відвідування шкіл у Латвії для українських дітей.