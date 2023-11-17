Платить подобный налог придется на всех рейсах. Рассказываем, какой размер платы будет установлен и когда решение вступит в силу.

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Дания планирует ввести "зеленый налог"

Половина поступлений от "зеленого налога" будет использована для поддержки перехода на 100% экологичное топливо к 2030 году. Другая часть дохода поддержит повышение пенсий для пожилых граждан.

Полеты отрицательно влияют на климат, поэтому нам нужно оснастить наш полетный сектор зелеными крыльями,

– сказал министр климата Дании Ларс Аагаард.

В то же время соучредитель сети Stay Grounded Магдалена Хьювизер сказала, что это предложение является чем-то большим, чем зеленой технологией, которая в конечном счете будет способствовать росту отрасли.

Она говорит, что налог слишком мал для уменьшения спроса. И, по ее мнению, в Дании достаточно железнодорожного сообщения, чтобы запретить все внутренние рейсы.

Какие будут размеры налога?

Цена налога будет отличаться в зависимости от длины маршрута:

на внутренних он будет составлять около 9 долларов,

на средних – 35 долларов,

на дальнемагистральных – 56 долларов.

Эта инициатива – еще одна попытка страны снизить количество выбросов от авиаотрасли. Реализовывать проект начнут с 2025 года.

Дания планирует ввести "зеленый налог" / Фото UnSplash

Другие страны также принимают меры

Этот шаг правительства Дании соответствует подобной политике в других странах Европы, направленной на ограничение негативных климатических последствий авиаперелетов.

Да, в начале этого года правительство Нидерландов втрое повысил налог на пассажирские перевозки, пытаясь сократить выбросы углерода.

А раньше Франция стала первой страной в мире, которая законодательно запретила любые внутренние короткомагистральные рейсы между местами, где существует альтернатива легким поездом и где поездка занимает менее 2,5 часов.