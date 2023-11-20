Чехія, Німеччина та Італія: міжнародна доставка посвідчення водія запрацювала ще у трьох країнах

МВС розширює сервіс міжнародної доставки водійських посвідчень за кордон. Тепер він доступний для українців у Німеччині, Чехії та Італії. Раніше цю послугу вже протестували в Польщі.

Щоб отримати своє посвідчення за кордоном, потрібно скористатися електронним кабінетом водія. Як працює послуга та скільки українців вже отримали свої документи за межами України – читайте далі.

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Доставка посвідчення до країн Європи

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що замовити водійське посвідчення з доставкою за кордон тепер можна ще у трьох країнах.

Постійно працюємо над покращенням наших сервісних послуг. Відсьогодні сервіс міжнародної доставки посвідчення водія доступний для українців у Чехії, Німеччині та Італії. Майже місяць тому ми запустили таку послугу в Польщі та на сьогодні отримали вже 1100 замовлень,

– написав у своєму телеграмі керівник МВС.

Ігор Клименко також додав, що робота над розширенням переліку країн, в яких можна отримати оновлене посвідчення з доставкою, триває.

Як скористатися послугою міжнародної доставки посвідчення?

Посвідчення можна замовити за кілька кліків. Для цього у персональному кабінеті водія потрібно обрати причину обміну посвідчення, замовити міжнародну доставку та сплатити за послугу. Після цього сервісний центр МВС обробить заявку і відправить готовий документ на обране відділення за кордоном.

Виготовлення нового водійського посвідчення коштуватиме орієнтовно 311 гривень – за адмінпослугу та бланк. Додатково потрібно сплатити за логістику – міжнародна доставка коштує понад 900 гривень.

Термін доставки оновленого посвідчення за кордон – близько 15 днів. Документи надсилають "‎Укрпоштою".

Відновити втрачені права можна в сервісах ДП "‎Документ"

Також українці за кордоном можуть скористатися послугою відновлення водійського посвідчення в паспортних сервісах. Це можна зробити у п'яти країнах Європи: Чехії, Німеччині, Польщі, Туреччині та Іспанії. У Словаччині поки що є можливість лише обміняти документи.

На прийом до відділення ДП "‎Документ" за кордоном можна записатись онлайн або зайняти живу чергу. Щоб відновити водійське посвідчення, з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, а також документ про зміну особистих даних (за необхідності).

Адміністратор збере всю необхідну інформацію і зробить фотографію клієнта. Далі заявку надсилають в український сервісний центр МВС. Її схвалюють і замовник отримує нове посвідчення.