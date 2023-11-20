Щоб отримати своє посвідчення за кордоном, потрібно скористатися електронним кабінетом водія. Як працює послуга та скільки українців вже отримали свої документи за межами України – читайте далі.
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Доставка посвідчення до країн Європи
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що замовити водійське посвідчення з доставкою за кордон тепер можна ще у трьох країнах.
Постійно працюємо над покращенням наших сервісних послуг. Відсьогодні сервіс міжнародної доставки посвідчення водія доступний для українців у Чехії, Німеччині та Італії. Майже місяць тому ми запустили таку послугу в Польщі та на сьогодні отримали вже 1100 замовлень,
– написав у своєму телеграмі керівник МВС.
Ігор Клименко також додав, що робота над розширенням переліку країн, в яких можна отримати оновлене посвідчення з доставкою, триває.
Як скористатися послугою міжнародної доставки посвідчення?
Посвідчення можна замовити за кілька кліків. Для цього у персональному кабінеті водія потрібно обрати причину обміну посвідчення, замовити міжнародну доставку та сплатити за послугу. Після цього сервісний центр МВС обробить заявку і відправить готовий документ на обране відділення за кордоном.
Виготовлення нового водійського посвідчення коштуватиме орієнтовно 311 гривень – за адмінпослугу та бланк. Додатково потрібно сплатити за логістику – міжнародна доставка коштує понад 900 гривень.
Термін доставки оновленого посвідчення за кордон – близько 15 днів. Документи надсилають "Укрпоштою".
Відновити втрачені права можна в сервісах ДП "Документ"
Також українці за кордоном можуть скористатися послугою відновлення водійського посвідчення в паспортних сервісах. Це можна зробити у п'яти країнах Європи: Чехії, Німеччині, Польщі, Туреччині та Іспанії. У Словаччині поки що є можливість лише обміняти документи.
На прийом до відділення ДП "Документ" за кордоном можна записатись онлайн або зайняти живу чергу. Щоб відновити водійське посвідчення, з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, а також документ про зміну особистих даних (за необхідності).
Адміністратор збере всю необхідну інформацію і зробить фотографію клієнта. Далі заявку надсилають в український сервісний центр МВС. Її схвалюють і замовник отримує нове посвідчення.