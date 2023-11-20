Чтобы получить удостоверение за рубежом, нужно воспользоваться электронным кабинетом водителя. Как работает услуга и сколько украинцев уже получили свои документы за пределами Украины – читайте дальше.

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Доставка удостоверения в страны Европы

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что заказать водительское удостоверение с доставкой за границу теперь можно еще в трех странах.

Постоянно работаем для улучшения наших сервисных услуг. С сегодняшнего дня сервис международной доставки водительского удостоверения доступен для украинцев в Чехии, Германии и Италии. Почти месяц назад мы запустили такую услугу в Польше и сегодня получили уже 1 100 заказов,

– написал в своем телеграме руководитель МВД.

Игорь Клименко также добавил, что работа по расширению перечня стран, в которых можно получить обновленное удостоверение с доставкой, продолжается.

Как воспользоваться услугой международной доставки удостоверения?

Сертификат можно заказать за несколько кликов. Для этого в персональном кабинете водителя нужно выбрать причину обмена удостоверения, заказать международную доставку и оплатить услугу. После этого сервисный центр МВД обработает заявку и отправит готовый документ на выбранное отделение за границей.

Изготовление нового водительского удостоверения будет стоить ориентировочно 311 гривен – за админуслугу и бланк. Дополнительно нужно оплатить логистику – международная доставка стоит более 900 гривен.

Срок доставки обновленного удостоверения за границу – около 15 дней. Документы присылают по "Укрпочте".

Восстановить утраченные права можно в сервисах ГП "Документ"

Также украинцы за границей могут воспользоваться услугой восстановления водительского удостоверения в паспортных сервисах. Это можно сделать в пяти странах Европы: в Чехии, Германии, Польше, Турции и Испании. В Словакии пока есть возможность только обменять документы.

На прием в отделение ГП "Документ" за границей можно записаться онлайн или занять живую очередь. Чтобы восстановить водительские права, с собой нужно иметь паспорт, идентификационный код, а также документ об изменении личных данных (при необходимости).

Администратор соберет всю необходимую информацию и сделает фотографию клиента. Далее заявку посылают в украинский сервисный центр МВД. Ее одобряют и заказчик получает новое удостоверение.