Допомога з виїздом за кордон та пошуком житла: як звернутися до волонтерів
Джерело:UkraineNow
За оцінками ООН, з початку повномасштабної війни Росії проти України за кордон виїхали близько мільйона українців. Як правило, це жінки з дітьми.
Попри розмови про початок гуманітарної кризи, західні країни не відмовляються приймати біженців. Перетнути кордон можна без закордонного паспорта та страховки, а на пунктах пропусків працюють волонтери, які допомагають з добиранням, пошуком тимчасового помешкання. За потреби людей годують, забезпечують водою, ліками, теплими речами та предметами гігієни.
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Як звернутися до волонтерів
Зв'язатися з волонтерськими структурами можна заздалегідь завдяки проєкту UkraineNow. Для цього слід заповнити заяву на спеціальному сайті. Треба зазначити:
- ПІБ;
- який сервіс потрібен;
- свою локацію;
- кількість людей, які потребують допомогу;
- чи є серед них діти;
- коли виїзд;
- в яку країну та місто прямують біженці;
- якими мовами володіють люди;
- чи беруть з собою домашніх тварин.
Нижче, у графі для коментарів, можна додати специфічну інформацію, яка може знадобитися волонтерам.
Крім того, на тому ж сайті можна самому зареєструватися волонтером. Якщо ви проживаєте у безпечних локаціях і маєте змогу допомогти з поселенням біженців, довезенням, закупівлею медичних препаратів, забезпеченням людей одягом та інше, то зверніть увагу на графу "Хочу підтримати і допомогти". Також на сайті можна здійснити грошову пожертву.
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