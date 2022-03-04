Допомога з виїздом за кордон та пошуком житла: як звернутися до волонтерів

За оцінками ООН, з початку повномасштабної війни Росії проти України за кордон виїхали близько мільйона українців. Як правило, це жінки з дітьми.

Попри розмови про початок гуманітарної кризи, західні країни не відмовляються приймати біженців. Перетнути кордон можна без закордонного паспорта та страховки, а на пунктах пропусків працюють волонтери, які допомагають з добиранням, пошуком тимчасового помешкання. За потреби людей годують, забезпечують водою, ліками, теплими речами та предметами гігієни.

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Як звернутися до волонтерів

Зв'язатися з волонтерськими структурами можна заздалегідь завдяки проєкту UkraineNow. Для цього слід заповнити заяву на спеціальному сайті. Треба зазначити:

ПІБ;

який сервіс потрібен;

свою локацію;

кількість людей, які потребують допомогу;

чи є серед них діти;

коли виїзд;

в яку країну та місто прямують біженці;

якими мовами володіють люди;

чи беруть з собою домашніх тварин.

Нижче, у графі для коментарів, можна додати специфічну інформацію, яка може знадобитися волонтерам.

Крім того, на тому ж сайті можна самому зареєструватися волонтером. Якщо ви проживаєте у безпечних локаціях і маєте змогу допомогти з поселенням біженців, довезенням, закупівлею медичних препаратів, забезпеченням людей одягом та інше, то зверніть увагу на графу "Хочу підтримати і допомогти". Також на сайті можна здійснити грошову пожертву.

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