Попри розмови про початок гуманітарної кризи, західні країни не відмовляються приймати біженців. Перетнути кордон можна без закордонного паспорта та страховки, а на пунктах пропусків працюють волонтери, які допомагають з добиранням, пошуком тимчасового помешкання. За потреби людей годують, забезпечують водою, ліками, теплими речами та предметами гігієни.

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Як звернутися до волонтерів

Зв'язатися з волонтерськими структурами можна заздалегідь завдяки проєкту UkraineNow. Для цього слід заповнити заяву на спеціальному сайті. Треба зазначити:

  • ПІБ;
  • який сервіс потрібен;
  • свою локацію;
  • кількість людей, які потребують допомогу;
  • чи є серед них діти;
  • коли виїзд;
  • в яку країну та місто прямують біженці;
  • якими мовами володіють люди;
  • чи беруть з собою домашніх тварин.

Нижче, у графі для коментарів, можна додати специфічну інформацію, яка може знадобитися волонтерам.

Крім того, на тому ж сайті можна самому зареєструватися волонтером. Якщо ви проживаєте у безпечних локаціях і маєте змогу допомогти з поселенням біженців, довезенням, закупівлею медичних препаратів, забезпеченням людей одягом та інше, то зверніть увагу на графу "Хочу підтримати і допомогти". Також на сайті можна здійснити грошову пожертву.

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