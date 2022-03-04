Несмотря на разговоры о начале гуманитарного кризиса, западные страны не отказываются принимать беженцев. Пересечь границу можно без загранпаспорта и страховки, а на пунктах пропусков работают волонтеры, помогающие с подбором и поиском временного жилья. При необходимости людей кормят, снабжают водой, лекарствами, теплыми вещами и предметами гигиены.
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Как обратиться к волонтерам
Связаться с волонтерскими структурами можно заранее благодаря проекту UkraineNow. Для этого следует заполнить заявление на специальном сайте. Следует отметить:
- ФИО;
- какой сервис нужен;
- свою локацию;
- количество людей, нуждающихся в помощи;
- есть ли среди них дети;
- когда выезд;
- в какую страну и город направляются беженцы;
- какими языками владеют люди;
- берут ли с собой домашних животных.
Ниже в графе для комментариев можно добавить специфическую информацию, которая может понадобиться волонтерам.
Кроме того, на том же сайте можно самому зарегистрироваться волонтером. Если вы проживаете в безопасных локациях и можете помочь с поселением беженцев, трансфером, закупкой медицинских препаратов, обеспечением людей одеждой и прочее, обратите внимание на графу "Хочу поддержать и помочь". Также на сайте можно совершить денежное пожертвование.
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