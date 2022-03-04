Несмотря на разговоры о начале гуманитарного кризиса, западные страны не отказываются принимать беженцев. Пересечь границу можно без загранпаспорта и страховки, а на пунктах пропусков работают волонтеры, помогающие с подбором и поиском временного жилья. При необходимости людей кормят, снабжают водой, лекарствами, теплыми вещами и предметами гигиены.

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Как обратиться к волонтерам

Связаться с волонтерскими структурами можно заранее благодаря проекту UkraineNow . Для этого следует заполнить заявление на специальном сайте . Следует отметить:

ФИО;

какой сервис нужен;

свою локацию;

количество людей, нуждающихся в помощи;

есть ли среди них дети;

когда выезд;

в какую страну и город направляются беженцы;

какими языками владеют люди;

берут ли с собой домашних животных.

Ниже в графе для комментариев можно добавить специфическую информацию, которая может понадобиться волонтерам.

Кроме того, на том же сайте можно самому зарегистрироваться волонтером . Если вы проживаете в безопасных локациях и можете помочь с поселением беженцев, трансфером, закупкой медицинских препаратов, обеспечением людей одеждой и прочее, обратите внимание на графу "Хочу поддержать и помочь" . Также на сайте можно совершить денежное пожертвование.