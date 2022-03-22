Для отримання допомоги потрібно задовольнити ряд вимог. Розмір допомоги становить 1 000 злотих на одну дитину. Виплата здійснюється банківським або поштовим переказом.

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Хто і як може отримати допомогу при народженні дитини в Польщі

На допомогу при народженні дитини в Польщі можуть претендувати:

мати дитини;

батько дитини;

юридичний опікун дитини;

фактичний опікун дитини;

тимчасовий опікун дитини.

При цьому слід задовольнити такі умови отримання допомоги:

проживання разом із дитиною та в'їзд до Польщі безпосередньо з території України від 24 лютого;

факт реєстрації комендантом установи прикордонної служби Польщі під час проходження прикордонного контролю (якщо в'їзд на територію Польщі не було зареєстровано під час проходження прикордонного контролю, потрібно протягом 60 днів від дня в’їзду подати заяву на отримання номеру PESEL – польського аналога ідентифікаційного коду);

номери PESEL дитини та батьків;

нижчий за 1 922 злотих дохід сім'ї у перерахунку на одну особу (до уваги береться лише дохід тих членів сім'ї, які знаходяться у Польщі);

перебування вагітної під медичним наглядом не пізніше, ніж від 10 тижня вагітності до пологів (цей документ не подають фактичні або юридичні опікуни, всиновлювачі).

Відповідну заяву треба подати протягом 12 місяців від народження дитини. Це можна зробити онлайн за допомогою системи Empatia, поштою або особисто (у центрі соціальної допомоги уженду гміни або міста за місцем проживання або в іншій установі, визначеній місцевою владою).

Одиноким батькам (матерям, усиновлювачам) також потрібно додати до заяви виданий або підтверджений судом документ, що зобов'язує іншого з батьків виплачувати аліменти, а якщо другий з батьків помер або невідомий – копію акту цивільного стану, рішення суду про відмову у призначенні сплати аліментів для другого з батьків, а також дані документу, на підставі якого відбувся перетин кордону.

У випадку відмови в отриманні допомоги біженці можуть подати апеляцію на це рішення.

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