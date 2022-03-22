Для получения пособия нужно удовлетворить ряд требований. Размер пособия составляет 1 000 злотых на одного ребенка . Выплата осуществляется банковским или почтовым переводом.

Актуально Как подготовить деньги перед выездом за границу: актуальные советы

Кто и как может получить помощь при рождении ребенка в Польше

На пособие при рождении ребенка в Польше могут претендовать:

мать ребенка;

отец ребенка;

юридический опекун ребенка;

фактический опекун ребенка;

временный опекун ребенка.

При этом следует удовлетворить следующие условия получения пособия:

проживание вместе с ребенком и въезд в Польшу непосредственно на территории Украины от 24 февраля;

факт регистрации комендантом учреждения пограничной службы Польши при прохождении пограничного контроля (если въезд на территорию Польши не был зарегистрирован при прохождении пограничного контроля, нужно в течение 60 дней со дня въезда подать заявление на получение номера PESEL – польского аналога идентификационного кода);

номера PESEL ребенка и родителей;

ниже 1 922 злотых доход семьи в пересчете на одного человека (учитывается только доход тех членов семьи, которые находятся в Польше);

пребывания беременной под контролем не позднее, чем от 10 недели беременности до родов (этот документ не представляют фактические или юридические опекуны, усыновители).

Соответствующее заявление следует подать в течение 12 месяцев от рождения ребенка. Это можно сделать онлайн с помощью системы Empatia, по почте или лично (в центре социальной помощи ужинду гмины или города по месту жительства или в другом учреждении, определенном местными властями).

Одиноким родителям (матерям, усыновителям) также нужно добавить к заявлению выданный или подтвержденный судом документ, обязывающий другого родителя выплачивать алименты, а если второй родитель умер или неизвестный – копию акта гражданского состояния, решение суда об отказе в назначении уплаты алиментов для второго родителя, а также данные документа, на основании которого произошло пересечение границы.

В случае отказа в получении помощи, беженцы могут подать апелляцию на это решение.