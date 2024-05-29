У Доломітових Альпах відкрили нову локацію для туристів: неймовірні пейзажі

В Італії відкрилася нова стежка в Доломітових Альпах – на сім днів. Маршрут включає 170 кілометрів і проходить через кілька італійських сіл, де можна зупинитися на ніч (зараз є близько 50 варіантів розміщення).

Камміно Ретіко названо на честь стародавнього народу Раеті, який колись жив тут у доримські часи. Він з'єднує різні віддалені села між регіонами Венето та Трентіно.

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У Доломітових Альпах відкрили новий трек для хайкінгу

Маршрут починається і закінчується в Ауне-ді-Соврамонті, неподалік міста Беллуно. Він проходить через 10 муніципалітетів у районах Тесіно та Фелтріно.

Вночі туристи можуть зупинитись у гірській громаді, обнесеному стіною місті Фельтре чи селі на березі озера Арсі.



У Доломітових Альпах відкрили новий трек для хайкінгу / Фото Soleans Tour

Відкрийте для себе Італію далеко від масового туризму

Висота вздовж Cammino Retico коливається від 400 до 1450 метрів над рівнем моря, оскільки шлях петляє через дикі вапнякові вершини, пишні долини та береги озера.

Це шанс для туристів відкрити для себе культуру та традиції цих незабруднених сільських районів. І пішки — найкращий спосіб зробити це,

— каже Франческо Де Бортолі з асоціації Carpe Diem.

По дорозі є різноманітні історичні пам'ятки. Туристи можуть зупинитися на Монте-Авена, де були виявлені сліди неандертальців.



Маршрут пролягає через пам'ятки / Фото Histouring.com

Маршрут пролягає повз святилище Святих Вітторе і Корони 12 століття та елегантну Віллу делле Сентенере 17 століття. Піші прогулянки можуть зупинитися біля пивоварні Pedavena та музею велосипедів у Чезіомаджоре.

Черпаючи натхнення в популярному Каміно-де-Сантьяго, асоціація Carpe Diem каже, що вони введуть паспорт і диплом мандрівника для тих, хто пройде цей маршрут.

В Іспанії серед туристів новий тренд в оренді

В Іспанії оренда приватних басейнів зростає, оскільки все більше людей прагнуть забронювати такі об'єкти. При цьому туристична ліцензія приватним особам, які хочуть здавати в оренду свої басейни, – не потрібна.

Останнім часом платформа оренди басейнів Cocopool набула популярності виключно в Іспанії. Власники басейнів повідомили, що заробляють на платформі до 10 000 євро на рік, але середній річний прибуток – близько 4 000 євро.