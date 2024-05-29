Каммино Ретико назван в честь древнего народа Раети, который когда-то жил здесь в доримские времена. Он соединяет различные отдаленные деревни между регионами Венето и Трентино.

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В Доломитовых Альпах открыли новый трек для хайкинга

Маршрут начинается и заканчивается в Ауне-ди-Соврамонте, недалеко от города Беллуно. Он проходит через 10 муниципалитетов в районах Тесино и Фелтрино.

Ночью туристы могут остановиться в горной общине, обнесенном стеной городе Фельтре или селе на берегу озера Арси.



В Доломитовых Альпах открыли новый трек для хайкинга / Фото Soleans Tour

Откройте для себя Италию вдали от массового туризма

Высота вдоль Cammino Retico колеблется от 400 до 1450 метров над уровнем моря, поскольку путь петляет через дикие известняковые вершины, пышные долины и берега озера.

Это шанс для туристов открыть для себя культуру и традиции этих незагрязненных сельских районов. И пешком - лучший способ сделать это,

- говорит Франческо Де Бортоли из ассоциации Carpe Diem.

По дороге есть разнообразные исторические достопримечательности. Туристы могут остановиться на Монте-Авена, где были обнаружены следы неандертальцев.



Маршрут пролегает через достопримечательности / Фото Histouring.com

Маршрут пролегает мимо святилища Святых Витторе и Короны 12 века и элегантной Виллы делле Сентенере 17 века. Пешие прогулки могут остановиться возле пивоварни Pedavena и музея велосипедов в Чезиомаджоре.

Черпая вдохновение в популярном Камино-де-Сантьяго, ассоциация Carpe Diem говорит, что они введут паспорт и диплом путешественника для тех, кто пройдет этот маршрут.

В Испании среди туристов новый тренд в аренде

В Испании аренда частных бассейнов растет, поскольку все больше людей стремятся забронировать такие объекты. При этом туристическая лицензия частным лицам, которые хотят сдавать в аренду свои бассейны, – не нужна.

В последнее время платформа аренды бассейнов Cocopool приобрела популярность исключительно в Испании. Владельцы бассейнов сообщили, что зарабатывают на платформе до 10 000 евро в год, но средняя годовая прибыль – около 4 000 евро.