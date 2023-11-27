Ще в одній країні Європи тепер можна обміняти та відновити посвідчення водія

Відтепер послуга доступна в Італії. Відновити або обміняти водійське посвідчення можна у "‎Паспортному сервісі".

Італія стала вже сьомою країною, де українці мають можливість отримати одну з найпопулярніших послуг сервісних центрів МВС у країнах Європи. ДП "‎Документ" у Мілані чекає на всіх клієнтів для отримання оновлених посвідчень водія.

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Як отримати послугу

Щоб обміняти чи відновити посвідчення водія, потрібно прийти до підрозділу ДП "‎Документ" за адресою:

м. Роццано (провінція Мілан)

Торговельний центр "‎Фіордалісо Мілан" (Centro Commerciale Fiordaliso Milan)

Via Curiel, 25 20089 Rozzano

Громадян приймають у мобільних програмно-технічних комплексах. Це повністю облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "‎Паспортного сервісу". Тут приймають із понеділка по суботу з 9:00 до 18:00. Можна записатись в електронну чергу за посиланням або зайняти живу.

Для обміну та відновлення водійського посвідчення необхідно взяти з собою такі документи:

паспорт громадянина України (із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то надати спеціальний витяг) або закордонний паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;

медична довідка (на період воєнного стану не обов'язково).

Після подання документів клієнта фотографують на місці. Далі – створюють заявку на відновлення посвідчення водія, яка надсилається до сервісного центру МВС в Україні. Після її схвалення, замовник отримує готове водійське посвідчення.

Раніше послугу відновлення водійського посвідчення для українців запустили в Чехії. Що стосується інших країн, то вона доступна в центрах ДП "‎Документ" у Польщі, Німеччині, Туреччині та Іспанії. А у Словаччині поки можна лише обміняти цей документ.

Доставка посвідчення за кордон: у яких країнах працює

МВС нещодавно розширило сервіс міжнародної доставки водійських посвідчень за кордон. Тепер послуга доступна для українців у Польщі, Німеччині, Чехії та Італії.

Щоб отримати своє посвідчення за кордоном, потрібно скористатися електронним кабінетом водія. Для цього потрібно обрати причину обміну, встановити міжнародну доставку та оплатити її. Після цього на сервісний центр МВС надійде заявка, документ виготовлять і відправлять на обране поштове відділення за кордоном.

Нове посвідчення водія коштуватиме орієнтовно 311 гривень (за адмінпослугу та бланк). А за міжнародну доставку доведеться сплатити окремо – понад 900 гривень.