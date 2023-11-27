Италия стала уже седьмой страной, где украинцы могут получить одну из самых популярных услуг сервисных центров МВД в странах Европы. ГП "Документ" в Милане ждет всех клиентов для получения обновленных водительских прав.

Читайте также Один из пунктов пропуска на границе с Польшей не будет работать: что известно

Как получить услугу

Чтобы обменять или восстановить водительское удостоверение, нужно прийти в отделение ГП "Документ" по адресу:

м. Роццано (провинция Милан)

Торговый центр "‎Фиордалисо Милан" (Centro Commerciale Fiordaliso Milan)

Via Curiel, 25 20089 Rozzano

Граждан принимают в мобильных программно-технических комплексах. Это полностью оснащенные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортного сервиса". Здесь принимают с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00. Можно записаться в электронную очередь по ссылке или занять живую.

Для обмена и восстановления водительского удостоверения необходимо взять с собой следующие документы:

паспорт гражданина Украины (с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то предоставить специальную выписку) или загранпаспорт;

идентификационный номер;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака) в случае изменения персональных данных;

медицинская справка (на период военного положения не обязательно).

После предоставления документов клиента фотографируют на месте. Далее – создают заявку на восстановление водительского удостоверения, которая направляется в сервисный центр МВД в Украине. После ее одобрения заказчик получает готовое водительское удостоверение.

Ранее услугу восстановления водительского удостоверения для украинцев запустили в Чехии. Что касается других стран, то она доступна в центрах ГП "Документ" в Польше, Германии, Турции и Испании. А в Словакии пока можно только обменять этот документ.

Доставка удостоверения за границу: в каких странах работает

МВД недавно расширило сервис международной доставки водительских удостоверений за границу. Теперь услуга доступна украинцам в Польше, Германии, Чехии и Италии.

Чтобы получить удостоверение за рубежом, нужно воспользоваться электронным кабинетом водителя. Для этого необходимо выбрать причину обмена, установить международную доставку и оплатить ее. После того на сервисный центр МВД поступит заявка, документ изготовят и отправят на избранное почтовое отделение за границей.

Новое водительское удостоверение будет стоить ориентировочно 311 гривен (за админуслугу и бланк). А за международную доставку придется оплатить отдельно – более 900 гривен.