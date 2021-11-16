До торгових центрів Польщі пропонують пускати лише вакцинованих

У Польщі стрімко збільшується кількість нових хворих на коронавірус. Аби запобігти тотальному локдауну, але водночас зупинити поширення вірусу, до торгових центрів пропонують пускати лише вакцинованих.

Таку пропозицію висунула Асоціація польських роботодавців у сфері торгівлі та послуг.

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Як зазначили в Асоціації, за найпесимістичнішим прогнозом, протягом найближчих 10 днів кількість заражень збільшиться до 40 тисяч щодня.

Уряд, як і раніше, заявляє, що не планує вводити нові обмеження. Однак багато експертів вважають, що без запровадження локдауну коронавірус буде складно зупинити.

Асоціація рекомендує, щоб торгівля та послуги залишалися доступними принаймні для вакцинованих людей. Перевірка COVID-паспортів або негативного тесту на входах до торгових центрів видається простою та ефективною процедурою, яку потрібно застосовувати,

– мовиться у заяві.

Водночас Асоціація наголошує, що підприємці все ще відновлюються після збитків, завданих їхніми компаніями внаслідок попередніх локдаунів. До того ж майбутні свята, на думку представників бізнесу, дуже невдалий час для закриття торгівлі.

Міжнародний досвід використання COVID-паспортів

Зауважимо, що так звані паспорти вакцинації чи COVID-сертифікати є дуже поширеними у країнах Європи. До прикладу: