До торгових центрів Польщі пропонують пускати лише вакцинованих
У Польщі стрімко збільшується кількість нових хворих на коронавірус. Аби запобігти тотальному локдауну, але водночас зупинити поширення вірусу, до торгових центрів пропонують пускати лише вакцинованих.
Таку пропозицію висунула Асоціація польських роботодавців у сфері торгівлі та послуг.
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Як зазначили в Асоціації, за найпесимістичнішим прогнозом, протягом найближчих 10 днів кількість заражень збільшиться до 40 тисяч щодня.
Уряд, як і раніше, заявляє, що не планує вводити нові обмеження. Однак багато експертів вважають, що без запровадження локдауну коронавірус буде складно зупинити.
Асоціація рекомендує, щоб торгівля та послуги залишалися доступними принаймні для вакцинованих людей. Перевірка COVID-паспортів або негативного тесту на входах до торгових центрів видається простою та ефективною процедурою, яку потрібно застосовувати,
– мовиться у заяві.
Водночас Асоціація наголошує, що підприємці все ще відновлюються після збитків, завданих їхніми компаніями внаслідок попередніх локдаунів. До того ж майбутні свята, на думку представників бізнесу, дуже невдалий час для закриття торгівлі.
Міжнародний досвід використання COVID-паспортів
Зауважимо, що так звані паспорти вакцинації чи COVID-сертифікати є дуже поширеними у країнах Європи. До прикладу:
- в Україні їх почали перевіряти у містах, де ситуація з коронавірусом залишається невтішною;
- в Італії без Green Pass або ж "зеленого паспорта" людей не пускають у громадський транспорт та не дозволять працювати з людьми;
- у Франції ходити у громадські заклади можуть лише ті, хто має санітарні перепустки.