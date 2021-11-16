Такое предложение выдвинула Ассоциация польских работодателей по торговле и услугам.
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Как отметили в Ассоциации, по самому пессимистическому прогнозу, в ближайшие 10 дней количество заражений увеличится до 40 тысяч ежедневно.
Правительство по-прежнему заявляет, что не планирует вводить новые ограничения. Однако многие эксперты считают, что без введения локдауна коронавирус будет сложно остановить.
Ассоциация рекомендует, чтобы торговля и услуги оставались доступны, по крайней мере, для вакцинированных людей. Проверка COVID-паспортов или отрицательного теста на входах в торговые центры кажется простой и эффективной процедурой, которую нужно применять,
– говорится в заявлении.
В то же время Ассоциация отмечает, что предприниматели все еще восстанавливаются после ущерба, нанесенного их компаниями в результате предыдущих локдаунов. К тому же предстоящие праздники, по мнению представителей бизнеса, очень неудачное время для закрытия торговли.
Международный опыт использования COVID-паспортов
Заметим, что так называемые паспорта вакцинации или COVID-сертификаты очень распространены в странах Европы. К примеру:
- в Украине их начали проверять в городах, где ситуация с коронавирусом остается нелестной;
- в Италии без Green Pass или "зеленого паспорта" людей не пускают в общественный транспорт и не позволят работать с людьми;
- во Франции ходить в общественные учреждения могут только те, кто имеет санитарные пропуски.