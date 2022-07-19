Чим іспанські школи відрізняються від українських: 7 цікавих фактів
19 липня 2022 , 19:07Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал MeGustaTV
Новий навчальний рік невпинно наближається. І через війну в Україні чимало українських учнів підуть до школи за кордоном.
Якщо ви раптом зупинилися в Іспанії і планується віддати своїх дітей до місцевої школи, то вам буде цікаво дізнатися кільки несподіваних фактів про тамтешній освітній процес. Адже іспанські школи багато в чому відрізняються від наших.
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7 відмінностей між іспанськими та українськими школами
- У ясла в Іспанії можна віддати дитину вже з 4 місяців.
- Вступати до школи потрібно у березні, а не у вересні.
- Навчання часто проходить мовою провінції, а не іспанською.
- Діти не знають оцінок один одного і здебільшого не мають домашніх завдань.
- Різні предмети діти можуть вивчати різними мовами.
- В обідню перерву можуть проводитися додаткові заняття.
- Вартість школи може змінюватись в залежності від доходу сім'ї.
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