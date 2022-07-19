Якщо ви раптом зупинилися в Іспанії і планується віддати своїх дітей до місцевої школи, то вам буде цікаво дізнатися кільки несподіваних фактів про тамтешній освітній процес. Адже іспанські школи багато в чому відрізняються від наших.

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7 відмінностей між іспанськими та українськими школами

У ясла в Іспанії можна віддати дитину вже з 4 місяців.

Вступати до школи потрібно у березні, а не у вересні.

Навчання часто проходить мовою провінції, а не іспанською.

Діти не знають оцінок один одного і здебільшого не мають домашніх завдань.

Різні предмети діти можуть вивчати різними мовами.

В обідню перерву можуть проводитися додаткові заняття.

Вартість школи може змінюватись в залежності від доходу сім'ї.

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