Если вы вдруг остановились в Испании и планируете отдать своих детей в местную школу, то вам будет интересно узнать несколько неожиданных фактов о тамошнем образовательном процессе. Ведь испанские школы во многом отличаются от наших.
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7 отличий между испанскими и украинскими школами
- У яселки в Испании можно отдать ребенка уже с 4 месяцев.
- Поступать в школу нужно в марте, а не в сентябре.
- Обучение часто проходит на языке провинции, а не на испанском.
- Дети не знают оценок друг друга и в большинстве своем не имеют домашнего задания.
- Различные предметы дети могут изучать на разных языках.
- В обеденный перерыв могут проводиться дополнительные занятия.
- Стоимость школы может варьироваться в зависимости от дохода семьи.
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