Так, на іспанському ринку праці потрібні працівники сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу, лікарі, будівельники, спеціалісти з сільського господарства. І якщо висококваліфікованих та вузьких спеціалістів на роботу запрошують іноземні компанії на роботу, то куди йти студентам, які хочуть підзаробити та іноземцям, що мають право на працевлаштування?

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Ким найчастіше працюють українці в Іспанії

Чоловіки йдуть на будівництво (як широкого профілю, так і на вузькі спеціальності: електрики, сантехніки, обслуговування кондиціонерів тощо) ремонт машин, садівники, послуги трансферу, ремонт техніки, кухарі, фотографи, прибирання басейнів.

Для жінок – це прибирання, доглядання за літніми людьми, няні, перукарні та нігтьові послуги, фотографи, догляд за будинком, кухарі, офіціанти, посудомийниці.

Ще дуже багато хто починає працювати з нерухомістю: продаж, короткострокова і довгострокова оренда. Якщо це літня оренда – то заселення / виселення гостей, введення сайтів бронювання.

Де шукати роботу в Іспанії для тих, хто не знає мови

Агенції з працевлаштування, серед яких відомими та авторитетними вважаються Flexi Plan, Adecco, Alta Gestion.

Інтернет. Увагу варто звернути на сайти для діаспор, які в соціальних мережах мають власні групи, або створюють спеціальні сайти в мережі.

За допомогою друзів та знайомих.

Через оголошення на спеціалізованих сайтах, пабліках, групах, газетах.

Стажування в іспанській фірмі.

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