До понад 7 тисяч доларів: у Польщі суттєво підвищили штрафи для водіїв-правопорушників

Більшість небезпечних ситуацій на дорозі трапляються через порушення правил дорожнього руху. Аби мотивувати водіїв бути відповідальнішими, у деяких європейських країнах роблять покарання за порушення правил строгішими.

У Польщі погодили підвищення сум штрафів за порушення ПДР. Про це в понеділок, 13 грудня, заявила канцелярія президента.

Дізнавайтеся також Все, що треба знати про номер PESEL в Польщі: розповідає експертка з питань легалізації

Як у Польщі збільшились штрафи за порушення ПДР

У Польщі збільшили максимальний розмір штрафу, який може бути накладено, від 5 тисяч злотих (1 219 доларів) до 30 тисяч злотих (7 316 доларів).

Покарання на суму від 1 тисячі (243 долари) до 30 тисячі злотих (7 316 доларів) може отримати водій, який керує транспортним засобом і не дотримується заборони обгону, визначеної правилами або дорожнім знаком.

За керування транспортним засобом дорогою загального користування, житловою зоною та зоною руху без необхідного дозволу та документів інша стаття оновленого законодавства передбачає покарання обмеженням волі або штрафом від 1 тисячі злотих (243 долари) до 30 тисяч злотих (7 316 доларів).

За створення небезпеки з боку водія (який, наприклад, перебуває за кермом у стані алкогольного сп'яніння), або за те, що водій не поступився дорогою пішоходам, не зупинив транспортний засіб для переходу дороги людині з інвалідністю чи здійснив обгін транспортного засобу на пішохідному переході тощо передбачено штраф у розмірі не нижче як 3 тисяч злотих (731 долар).

Крім того, у Польщі вирішили спростити процедуру отримання пенсії, яка виплачується родині потерпілого в ДТП зі смертельним наслідком.

Нагадуємо чинні в Україні правила дорожнього руху: дивіться відео