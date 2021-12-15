В Польше согласовали повышение сумм штрафов за нарушение ПДД. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявила канцелярия президента.

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Как в Польше увеличились штрафы за нарушение ПДД

В Польше увеличили максимальный размер штрафа , который может быть наложен, от 5 тысяч злотых (1 219 долларов) до 30 тысяч злотых (7 316 долларов).

Наказание на сумму от 1 тысячи (243 доллара) до 30 тысяч злотых (7 316 долларов) может получить водитель, управляющий транспортным средством и не соблюдающий запрет обгона, определенный правилами или дорожным знаком.

За управление транспортным средством путем общего пользования, жилой зоной и зоной движения без необходимого разрешения и документов другая статья обновленного законодательства предусматривает наказание ограничением свободы или штрафом от 1 тысячи злотых (243 доллара) до 30 тысяч злотых (7 316 долларов).

За создание опасности со стороны водителя (находящегося, например, за рулем в состоянии алкогольного опьянения), или за то, что водитель не уступил дорогу пешеходам, не остановил транспортное средство для перехода дороги человеку с инвалидностью или совершил обгон транспортного средства на пешеходном переходе предусмотрен штраф в размере не ниже 3 тысяч злотых (731 доллар).

Кроме того, в Польше решили упростить процедуру получения пенсии, которая выплачивается семье потерпевшего в ДТП со смертельным исходом.

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