З цього приводу Закордон 24 підготував корисну добірку вибачень на 25 мовах світу. Та спершу варто пригадати історичні події, які вплинули на те, що День вибачень увіковічився в календарі свят та подій.

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Історія Дня вибачень

Цікаво, що історія цього милого свята має політичне підґрунтя. У цей день 1974 року 38-й президент США Джерал Форд видав президентську прокламацію, яка прощала Річарду Мілгаусу Ніксону, його попереднику, всі проступки, причетні до Вотергейтського скандалу.

Цей скандал був пов'язаний з президентськими виборами 1972 року. Конкретніше – зі спробами встановлення прослуховувальних пристроїв у штабі Демократичної партії. Він тривав майже 2 з половиною роки та завершився відставкою Ніксона через загрозу імпічменту.

Ідея Дня вибачень так припала до вподоби американцям, що вони перетворили її на традицію. Згодом просити прощення за свої вчинки у визначену дату почали й в інших країнах світу.

Джерал Форд і Річард Мілгаус Ніксон / Фото Getty Images

Як просити пробачення і чому це потрібно робити

Головне у вибаченнях – щирість. Аби слова звучали переконливо, психологи радять заздалегідь підготувати промову. Не варто виправдовуватися і згадувати взаємні образи. Натомість не зайвим буде подякувати співрозмовнику за досвід. Вибачення мають засвідчувати те, що людина готова відпустити минуле і покращити стосунки. Також вони не повинні бути нав'язливими.

Якщо зібратися зі словами важко, то у День вибачень можна надіслати людині листівку або електронного листа.

Науковці наполягають на своєчасних вибаченнях, адже вони, серед іншого, позитивно впливають на наше здоров'я. Наприклад, психолог і психотерапевт В'ячеслав Халанський у блозі НВ зазначав, що непрощення запускає психологічний механізм стресу через виділення кортизолу. Це призводить до збільшення ризику інсульту і серцево-судинних захворювань, порушення регуляції клітин імунних функцій та зменшення гормону бета-ендорфіну, що впливає на сприйнятливість болю. Про важливість вибачень згадувала й у спецпроєкті "ПсихеЯ" Уляна Супрун. За словами ексміністерки, люди, які легше пробачають, більш щасливі й здорові, ніж ті, хто затаїв образу.

Закордонні фахівці поділяють ці думки. Так, американський психолог і доктор філософії Роберт Енрайт стверджує, що пробачення – це і для кривдника, і для того, кого скривдили заради відновлення та зміцнення взаємин. На його думку, немає нічого поганого в тому, щоб пробачити людям заради позбавлення від люті, бо це, зокрема, і хороша турбота про себе.

Вчені запевняють, що вибачення корисні для здоров'я / Фото Unsplash

Як попросити пробачення різними мовами світу

Më fal [мі фел] – албанська. Please forgive me [пліз, фоґів мі] – англійська. Калі ласка, даруй мяне [калі ласка, даруй мяне] – білоруська. Прости ми, моля те [прости ми, моля те] – болгарська. Xin hãy tha thứ cho tôi [сін хай та ту чо тои] – в'єтнамська. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ [сінхоресе ме, се паракальо] – грецька. Tilgiv mig [тсєлькі ма] – данська. Palun andesta mulle [палун андеста муллє] – естонська. Por favor, perdóname [пор фавор, пердонаме] – іспанська. Ti prego, perdonami [ті прего, пердонамі] – італійська. Vergeef me alsjeblieft [ферхе ма алшібліф] – нідерландська. Bitte verzeihen Sie mir [біте фецайн зе мі] – німецька. Tilgi meg vær så snill [тільґі ма вай ша сниль] – норвезька. Proszę wybacz mi [проше, вибач мі] – польська. Perdoa-me, por favor [пердуа мі, пор фавор] – португальська. Te rog să mă ierți [те роґ са ма єрті] – румунська. Опрости ми молим те [опрости ми молим те] – сербська. Odpust' mi prosím [одпусть мі просім] – словацька. Beni Affet lütfen [біні аффет літфен] – турецька. Bocsáss meg kérlek [бочеш ме кірлєк] – угорська Meni kechir iltimos [мені кечір ілтімос] – узбецька. Anna anteeksi [анна алтеексі] – фінська. S'il vous plaît, pardonnez-moi [сіль ву плє, пардон-муа] – французька. Oprosti mi molim te [опрості ми молім те] – хорватська. Förlåt mig snälla [фльот мі снелла] – шведська.

Зазначені вище вислови стануть в пригоді не лише емігрантам та мандрівникам, а й тим, хто у пошуку креативного способу попросити вибачення.

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