Як зізнатися у коханні 30 мовами світу: приклади
Зізнання у романтичних почуттях звучать дивовижно будь-якою мовою. Адже одна коротка фраза "я тебе кохаю" щомиті робить щасливими людей у різних куточках світу. Пропонуємо розглянути приклади того, як звучить зізнання у коханні різними мовами світу.
Джерело:24 канал
Озброївшись цими знаннями, ви зможете здивувати кохану людину. Наприклад, спланувати мандрівку в омріяну закордонну локацію і там зізнатися у почуттях партнерові чи партнерці мовою цієї країни.
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Приклади
30 варіацій фрази "я тебе кохаю" з різних куточків світу:
- Албанська – Unë të dua (у те дуа);
- Англійська – I love you (ай лав ю);
- Арабська – انا احبك (айна ахібуке);
- Білоруська – Я цябе кахаю (я цябе кахаю);
- Болгарська – Обичам те (обичям те);
- Гавайська – Aloha au iā 'oe (алоха ає я ое);
- Грецька – Σε αγαπώ (се ахапо);
- Грузинська – მიყვარხარт (мік варкхар);
- Данська – Jeg elsker dig (я елске да);
- Ірландська – Is breá liom tú (іс бре лайом те);
- Ісландська – ég elska þig (е елска піх);
- Іспанська – Te quiero (те кіеро);
- Італійська – Ti amo (ті амо);
- Китайська – 我愛你 (воа ай ні);
- Корейська – 사랑해 (саланьє);
- Литовська – Aš tave myliu (ес тав мулю);
- Німецька – Ich liebe dich (іш лібе діш);
- Норвезька – Jeg elsker deg (яй ельске дай);
- Польська – Kocham Cię (кохам чє);
- Португальська – Eu amo Você (ію амо восе);
- Тайська – ผมรักคุณ (пхум рак кхун);
- Турецька – Seni seviyorum (сіні сівіорум);
- Угорська – Szeretlek (зеретлек);
- Філіппінська – Mahal kita (махал кіта);
- Фінська – Minä rakastan sinua (міна раканстан сінуа);
- Французька – Je vous aime (же вуз ем);
- Хорватська – Volim te (волім те);
- Чеська – Miluji tě (милує тє);
- Шведська – Jag älskar dig (жьо елске дей);
- Японська – わたしは、あなたを愛しています (ваташі ва аната о аіштеймас).
Je vous aime – це зізнання у коханні французькою / Фото Unsplash
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