До 500 злотих штрафу за неносіння маски: краківська поліція посилила перевірки

Правоохоронці польського міста Краків будуть активніше реагувати на недотримання маскового режиму у громадських місцях. Порушникам загрожують штрафи від 20 до 500 злотих.

Головним чином поліцейські перевірятимуть громадський транспорт та торгові центри. Адже саме там фіксують найбільше порушників маскового режиму.

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Поліцейські одягаються у цивільний одяг

Аби застати порушників карантину зненацька, правоохоронці одягаються у цивільне. Також штрафи можуть виписувати інспектори руху транспорту. Перші перевірки відбулися 21 – 22 жовтня.

Зі слів речника поліції Себастьяна Ґленя, людям, які забували одягти маски, робили попередження, а тим, хто нехтував застереженнями, видавала штрафи.

За результатами дводенних перевірок у громадському транспорті правоохоронці:

видали попередження 14 особам,

оштрафували 26 людей за відсутність масок,

наклали штрафи на 4 людей за недотримання дистанції.

У двох випадках поліцейські подали до суду клопотання про покарання.

Які штрафи у Польщі

Розмір штрафу у Польщі за неносіння захисної маски у громадських місцях може становити від 20 до 500 злотих. Це приблизно 132 – 3 308 гривень. Натомість якщо справа буде направлена ​​до суду, то поліція може накласти грошове стягнення навіть до 5 000 злотих (33 083 гривень).

Зауважимо, що у столиці України місті Київ з 1 листопада у громадський транспорт почали пускати лише тих пасажирів, які зробили щеплення від COVID-19 або мають негативний тест на наявність хвороби.

Щоб перевіряти дотримування цих правил, правоохоронці проводитимуть у транспорті Києва спеціальні рейди. Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Розмір покарання визначає суд.