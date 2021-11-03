Головним чином поліцейські перевірятимуть громадський транспорт та торгові центри. Адже саме там фіксують найбільше порушників маскового режиму.
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Поліцейські одягаються у цивільний одяг
Аби застати порушників карантину зненацька, правоохоронці одягаються у цивільне. Також штрафи можуть виписувати інспектори руху транспорту. Перші перевірки відбулися 21 – 22 жовтня.
Зі слів речника поліції Себастьяна Ґленя, людям, які забували одягти маски, робили попередження, а тим, хто нехтував застереженнями, видавала штрафи.
За результатами дводенних перевірок у громадському транспорті правоохоронці:
- видали попередження 14 особам,
- оштрафували 26 людей за відсутність масок,
- наклали штрафи на 4 людей за недотримання дистанції.
У двох випадках поліцейські подали до суду клопотання про покарання.
Які штрафи у Польщі
Розмір штрафу у Польщі за неносіння захисної маски у громадських місцях може становити від 20 до 500 злотих. Це приблизно 132 – 3 308 гривень. Натомість якщо справа буде направлена до суду, то поліція може накласти грошове стягнення навіть до 5 000 злотих (33 083 гривень).
Зауважимо, що у столиці України місті Київ з 1 листопада у громадський транспорт почали пускати лише тих пасажирів, які зробили щеплення від COVID-19 або мають негативний тест на наявність хвороби.
Щоб перевіряти дотримування цих правил, правоохоронці проводитимуть у транспорті Києва спеціальні рейди. Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Розмір покарання визначає суд.