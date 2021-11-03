Главным образом, полицейские будут проверять общественный транспорт и торговые центры. Ведь именно там фиксируют больше всего нарушителей масочного режима.
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Полицейские одеваются в гражданскую одежду
Чтобы застать нарушителей карантина врасплох, правоохранители одеваются в гражданское. Также штрафы могут выписываться инспекторами движения транспорта. Первые проверки прошли 21 – 22 октября.
По словам спикера полиции Себастьяна Гленя, людям, которые забывали одеть маски, делали предупреждение, а тем, кто пренебрегал к оговоркам, выдавала штрафы.
По результатам двухдневных проверок в общественном транспорте правоохранители:
- выдали предупреждение 14 лицам,
- оштрафовали 26 человек за отсутствие масок,
- наложили штрафы на 4 человека за несоблюдение дистанции.
В двух случаях полицейские подали в суд ходатайство о наказании.
Какие штрафы в Польше
Размер штрафа в Польше за неношенее защитной маски в общественных местах может составлять от 20 до 500 злотых. Это примерно 132 – 3 308 гривен. Если дело будет направлено в суд, то полиция может наложить денежное взыскание даже до 5 000 злотых (33 083 гривен).
Заметим, что в столице Украины городе Киеве с 1 ноября в общественный транспорт начали пускать только тех пассажиров, которые привились от COVID-19 или имеют негативный тест на наличие болезни.
Чтобы проверять соблюдение этих правил, правоохранители будут проводить в транспорте Киева специальные рейды. Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Размер наказания определяет суд.