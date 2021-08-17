Нововведення передбачають підвищення штрафу для тих осіб, які засмічують або зберігають побутові відходи у лісах – від 500 до 5 000 злотих. Якщо суд визнає, що порушник вчинив серйозний злочин проти природи, йому загрожуватиме вже до 10 мільйонів злотих штрафу.

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Більшу суму злочинець буде змушений сплатити на користь Національного фонду охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами.

Такі межі (від 10 тисяч до 10 мільйонів злотих штрафу) передбачені змінами до статті 47 Кримінального кодексу Польщі, які можуть прийняти вже незабаром.

Окрім цього, новий проєкт передбачає позбавлення волі за вчинення діяльності зі знищення або пошкодження території, де рослини або тварини перебувають під захистом. Таким порушникам загрожуватиме від 1 до 5 років за ґратами.

Нагадаємо, що у сусідній Чехії нещодавно вирішили використовувати сміття у будівництві доріг та транспортних споруд. Шлак стане обов'язковим до використання підрядниками компонентом.