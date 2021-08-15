Міська влада хоче придбати спеціальну сортувальну лінію за 250 мільйонів крон. Сортовані метали та неметали продаватимуть, а залишки шлаку використовуватимуть під час будівництва, при чому це стане обов'язковою вимогою до підрядників, які займаються дорогами та магістралями.

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Деталі ініціативи

Чехія прагне наслідувати приклад Данії, і не тільки заробляти на сортуванні відходів, але й зекономити до 45 мільйонів крон щороку за зберігання сміття на звалищах.

Нову лінію сортування встановлять до кінця 2023 року, і влада очікує, що інвестиція окупиться у короткотерміновій перспективі. У Копенгагені, зокрема, така сортувальна лінія принесла чисті прибутки місту вже через 4 роки після її спорудження.

Ми включимо використання шлаку у будівництво доріг. Під час проведення тендерів, підрядники змушені будуть погодитись використовувати наш ресурс в основі для фундаменту нових дорожніх шляхів,

– повідомив Радім Мана, голова празьких служб.

Додамо, що встановлення сортувальної лінії передбачене у межах реалізації Кліматичного плану Праги, який прийняли у березні цього року.