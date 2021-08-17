Нововведения предусматривают повышение штрафа для лиц, которые засоряют или сохраняют бытовые отходы в лесах – от 500 до 5 000 злотых. Если суд признает, что нарушитель совершил серьезное преступление против природы, ему грозит уже до 10 миллионов злотых штрафа.

Обратите внимание Быть мамой сложнее, чем дальнобойщицей, – украинка о своем успехе в Польше

Большую сумму преступник будет вынужден выплатить в пользу Национального фонда охраны окружающей среды и управления водными ресурсами.

Такие суммы (от 10 тысяч до 10 миллионов злотых штрафа) предусмотрены изменениями в статью 47 Уголовного кодекса Польши, которые могут принять уже в скором времени.

Кроме этого, новый проект предусматривает лишение свободы за совершение деятельности по уничтожению или повреждению территории, где растения или животные находятся под защитой. Таким нарушителям грозит от 1 до 5 лет за решеткой.

Напомним, что в соседней Чехии недавно решили использовать мусор в строительстве дорог и транспортных сооружений. Шлак станет обязательным к использованию подрядчиками компонентом.