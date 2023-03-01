Ще одне польське місто збудує житло для українських біженців

Польські міста розв'язують житлову проблему українських біженців, перетворюючи муніципальні приміщення в житлові квартири. На такий проєкт отримає гроші і місто Руда Шльонська.

Житло для українських біженців у Руда Шльонська

Місто отримає 5 мільйонів злотих із фондів Європейського Союзу. Кошти будуть призначені на створення 28 соціальних квартир для тимчасового проживання громадян України. У перспективі ці приміщення будуть використовуватися як соціальні орендні квартири.

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Влада планує підготувати 28 квартир, які будуть призначені для проживання біженців із України. Для цього проведуть капітальний ремонт 26 житлових приміщень, які зараз перебувають в непридатному стані, й перебудують ще 3 нежитлові приміщення.

У будівлях замінять труби, вікна та двері, потинькують стіни, встановлять сантехніку та електроплити.

Роботи виконуватимуть поетапно – спочатку підготують 10 квартир.

Ми всі сподіваємося, що російська агресія проти України якнайшвидше припиниться, а поки це станеться, ми продовжуватимемо допомагати нашим сусідам, які тікають від війни,

– зазначив президент міста Руда Шльонська Міхал Пєрончик.

Коли війна закінчиться і українці зможуть повернутися додому, соціальне житло здаватимуть в оренду за помірну ціну місцевим жителям.

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За останні 12 місяців Руда Шльонська прийняла понад 100 тисяч українських біженців. За допомогою партнерів місто підготувало та обладнало 9 пунктів їхнього розміщення. У другому півріччі 2022 року було підготовлено та обладнано 5 муніципальних приміщень для тимчасового перебування біженців, які пов'язують своє майбутнє з Рудою Шльонською. Зараз у міських пунктах масового розміщення перебувають понад 80 осіб. Інші міста Польщі також готують житло для біженців