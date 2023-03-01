Житло для українських біженців у Руда Шльонська
Місто отримає 5 мільйонів злотих із фондів Європейського Союзу. Кошти будуть призначені на створення 28 соціальних квартир для тимчасового проживання громадян України. У перспективі ці приміщення будуть використовуватися як соціальні орендні квартири.
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Влада планує підготувати 28 квартир, які будуть призначені для проживання біженців із України. Для цього проведуть капітальний ремонт 26 житлових приміщень, які зараз перебувають в непридатному стані, й перебудують ще 3 нежитлові приміщення.
У будівлях замінять труби, вікна та двері, потинькують стіни, встановлять сантехніку та електроплити.
Роботи виконуватимуть поетапно – спочатку підготують 10 квартир.
Ми всі сподіваємося, що російська агресія проти України якнайшвидше припиниться, а поки це станеться, ми продовжуватимемо допомагати нашим сусідам, які тікають від війни,
– зазначив президент міста Руда Шльонська Міхал Пєрончик.
Коли війна закінчиться і українці зможуть повернутися додому, соціальне житло здаватимуть в оренду за помірну ціну місцевим жителям.
Скільки українців знайшли прихисток у Руда Шльонська
За останні 12 місяців Руда Шльонська прийняла понад 100 тисяч українських біженців. За допомогою партнерів місто підготувало та обладнало 9 пунктів їхнього розміщення.
У другому півріччі 2022 року було підготовлено та обладнано 5 муніципальних приміщень для тимчасового перебування біженців, які пов'язують своє майбутнє з Рудою Шльонською. Зараз у міських пунктах масового розміщення перебувають понад 80 осіб.
Інші міста Польщі також готують житло для біженців
- Міська влада Кельце має намір підготувати 14 комунальних квартир для біженців з України.
- У місті Замостя Люблінського воєводства створять центр тимчасового перебування для біженців з України. У ньому будуть 10 повноцінних квартир хорошого стандарту, в яких проживатимуть до 40 людей.
- А 17 гмін з Опольського воєводства приготують загалом 49 помешкань для біженців України, які проживають в регіоні.