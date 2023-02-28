Так, за свіжими даними, рівень зайнятості серед біженців працездатного віку в Польщі становить 84%, пише 24 канал. Це випливає з результатів нового дослідження, проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.

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При цьому 27% від кількості найнятих працівників зізналися, що знайшли роботу протягом першого місяця перебування в сусідній країні. Ще 41% співробітників вдалося працевлаштуватися протягом 1 – 3 місяців після прибуття до Польщі.

На думку авторів дослідження, такі результати свідчать про ефективність впровадженого спрощеного доступу до ринку праці для українців, які прибути до Польщі в пошуку прихистку від війни та оформити тимчасовий захист.

Біженці шукають пропозиції роботи, які більше відповідають їхнім навичкам і кваліфікаціям, в тому числі завдяки вивченню польської мови і професійному навчанню. Настільки високий рівень зайнятості серед українців вже у перші місяці перебування в Польщі свідчить не лише про їхню рішучість влаштуватися на роботу, а й про відкритість польських підприємців до найму нових працівників, а також про потреби ринку та економіки Польщі,

– говорить голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.

За даними Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого 2022 року польсько-український кордон перетнули близько 10 мільйонів біженців. Майже 1,5 мільйона отримали тимчасовий захист у Польщі. За інформацією Міністерства сім’ї та соціальної політики, з початку повномасштабного вторгнення за спрощеними процедурами в Польщі працевлаштувалися приблизно 900 тисяч громадян України.