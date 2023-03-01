Жилье для украинских беженцев в Руда Шленская

Город получит 5 миллионов злотых из фондов Европейского Союза. Средства будут предназначены для создания 28 социальных квартир для временного проживания граждан Украины. В перспективе эти помещения будут использоваться в качестве социальных арендных квартир.

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Власти планируют подготовить 28 квартир, предназначенных для проживания беженцев из Украины. Для этого проведут капитальный ремонт 26 жилых помещений, которые сейчас находятся в негодном состоянии, и перестроят еще 3 нежилых помещения.

В зданиях заменят трубы, окна и двери, поштукатурят стены, установят сантехнику и электроплиты.

Работы будут выполнять поэтапно – сначала подготовят 10 квартир.

Мы все надеемся, что российская агрессия против Украины как можно быстрее прекратится, а пока это произойдет, мы будем продолжать помогать нашим соседям, убегающим от войны,

– отметил президент города Руда Шленская Михал Перончик.

Когда война закончится и украинцы смогут вернуться домой, социальное жилье будут сдавать в аренду по умеренной цене местным жителям.

Сколько украинцев нашли убежище у Руда Шленская

За последние 12 месяцев Руда Шленская приняла более 100 тысяч украинских беженцев. С помощью партнеров город подготовил и оборудовал 9 пунктов их размещения. Во втором полугодии 2022 года было подготовлено и оборудовано 5 муниципальных помещений для временного пребывания беженцев, которые связывают свое будущее с Рудой Шленской. В настоящее время в городских пунктах массового размещения находятся более 80 человек. Другие города Польши также готовят жилье для беженцев